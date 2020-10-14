The City: брускетта, Woman и "Копы в огне"

Эксперты заявили о появлении нового московского гастротренда – брускетты. Ресторанный критик The City Александр Ильин рассказал, где ее попробовать.

Премьера фильма Woman состоится в ЦДК 15 октября. Это документалка, в которой женщины со всего мира рассуждают об актуальных проблемах: равноправии полов, насилии, сексуальности и материнстве.

На сцену возвращается хип-хоп опера режиссера Юрия Квятковского "Копы в огне". Спектакль покажут в Main Stage на Дубровке. В роли злодея предстанет Noize MC. Подробнее – в сюжете проекта The City.