The City: "Беспринципные", "Гипноз" и "Обе две"

В четверг, 15 октября, на онлайн-платформе выйдет комедийный сериал "Беспринципные" по рассказам Александра Цыпкина. Сериал состоит из восьми эпизодов о жизни богатых москвичей с Патриарших прудов. Они постоянно попадают в неловкие ситуации.

Также в четверг выйдет фильм Валерия Тодоровского "Гипноз". Это история про неприкаянного московского подростка, который ходит во сне и не может найти общий язык с родителями.

В субботу, 17 октября, в Gipsy выступит инди-поп группа "Обе две". Обещают хиты "Милый", "Гонщики", "Мальчик" и новые треки. Подробнее – в сюжете проекта The City.