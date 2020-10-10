"The City": "Индийский базар", "Горбачев", "Еда"

На Арбате открылась ярмарка товаров из Индии "Дели базар". Там продают специи, крупы, аюрведическую косметику, национальную одежду.

В российский прокат вышла драма “Падение”. Это режиссерский дебют звезды "Зеленой книги" и "Властелина колец" Вигго Мортенсена. Его трижды номинировали на Оскар за лучшую мужскую роль. Теперь же прочат номинацию за режиссуру после теплых отзывов на фестивале Санденс.

В театре Наций крутая премьера спектакля "Горбачев". История жизни первого президента СССР и его жены Раисы Максимовны. Спектакль камерный -– всего на двух актеров. Роли исполняют Евгений Миронов и Чулпан Хаматова.

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