The City: "Падение", "Фантастик пластик" и "Ювенильное море"

В прокат вышла драма "Падение". Это режиссерский дебют звезды "Зеленой книги" Вигго Мортенсена.

Выставочный проект "Фантастик пластик" открылся в пространстве Новой Третьяковки. Более 40 зарубежных и российских дизайнеров представили объекты, созданные из переработанного и вторично использованного пластика. Среди них есть украшения, одежда и обувь, арт-инсталляции.

В МХТ имени Чехова состоится первая премьера сезона – спектакль "Ювенильное море" по повести Андрея Платонова. Спектакль рассказывает про жизнь в первые годы СССР. Подробнее – в сюжете проекта The City.