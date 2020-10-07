The City: "Отыграть назад", "Шерлок в России" и Stella Art Foundation

Николь Кидман и Хью Грант возвращаются на домашние экраны в сериале под названием "Отыграть назад". Это история о женщине-психотерапевте, которая вдруг обнаруживает, что ее муж пропал, и происходит это все в самый неподходящий момент, когда должна выйти ее первая книга.

С 22 октября на онлайн-платформе будет доступен сериал "Шерлок в России". Только профессор Мориарти теперь Константин Богомолов, доктор Ватсон – Владимир Мишуков, а Ирен Адлер – Ирина Старшенбаум в костюме куртизанки.

Культурное пространство Stella Art Foundation открылось в центре столицы после ремонта. Там собираются выставлять современное искусство. Начали с Романа Сакина и его "Измерительных систем". Вход бесплатный. Подробнее – в сюжете проекта The City.