The City: "Честный вор", "Шерлок в России" и PayCheck

В четверг, 7 октября, на большие экраны выходит боевик "Честный вор" с Лиамом Нисоном. Речь пойдет о грабителе банков, который решает отойти от дел.

В среду, 6 октября, на Московском Международном кинофестивале состоится премьера сериала "Шерлок в России" с Максимом Матвеевым, Ириной Старшенбаум и Константином Богомоловым.

В субботу, 10 октября, "Пошлая Молли" презентует свой новый альбом PayCheck на сцене Music Media Dome на шоссе Энтузиастов. Подробнее – в сюжете проекта The City.