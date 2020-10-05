The City: "Китобой", "Все будет в порядке" и The Hatters

В прокат вышел фильм "Китобой" с Кристиной Асмус в главной роли. Актриса, как и в нашумевшем "Тексте", появляется на экране полуобнаженной. "Китобой" – это призер не только Венецианского кинофестиваля, но и недавнего "Кинотавра".

В пространстве White Room Foundation в Подкопаевском переулке открылась выставка "Все будет в порядке".

В пятницу, 9 октября, группа The Hatters выступит в Gipsy на фестивале Mint Music Home. Подробнее – в сюжете проекта The City.