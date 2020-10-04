The City: фильм "Стрельцов" и новый альбом Монетчики

Главная выставка последних двух недель – скандальная экспозиция "Я, Энди Уорхолл" в здании Новой Третьяковки. Организаторов обвиняют в том, что выставленные работы – копии, а не подлинники. Те, в свою очередь, это опровергают.
Певица Лиза Монеточка, которая два года назад выпустила "Каждый раз" и пошатнула YouTube своими ироничными песнями на злобу дня, презентовала новый альбом. Название пластинки и дату ее релиза звезда зумеров держала в секрете. И лишь с утра у себя в Instagram поделилась с поклонниками хорошей новостью.
На Netflix вышла премьера – художественный фильм "Энола Холмс" о сестре знаменитого сыщика. Ее сыграла шестнадцатилетняя Милли Бобби Браун, известная по сериалу "Очень странные дела".
Самый ожидаемый фильм осени – "Стрельцов" с Александром Петровым – уже больше недели в прокате и собрал почти 200 миллионов рублей.
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