"The City": Московский международный кинофестиваль и новый альбом Монеточки

Главное событие выходных – Московский международный кинофестиваль. О безопасности на этом фестивале говорят и думают больше всего: в день открытия на красной дорожке не было привычных зрителей, никто не обнимался, не здоровался за руку, все соблюдали меры предосторожности.

Певица Монеточка выпустила новый альбом "Декоративно-прикладное искусство". В нем есть даже признание в любви Сергею Шнурову. Подробнее – в сюжете проекта The City.