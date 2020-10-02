The City: "Декоративно-прикладное искусство", "Призраки завтра" и "Энола Холмс"

В пятницу, 2 октября, Монеточка презентовала новый альбом "Декоративно-прикладное искусство". Название пластинки и дату ее релиза она до последнего держала в секрете.

Группа "Мумий Тролль" выпустила альбом "Призраки завтра". В релиз вошли фиты со Скриптонитом и T-Fest. Пластинка доступна на основных стриминговых сервисах.

На онлайн-платформе вышел приключенческий детектив "Энола Холмс". Это история о сестре знаменитого сыщика. Главную роль сыграла 16-летняя Милли Бобби Браун, известная по сериалу "Очень странные дела", в роли Шерлока – "Ведьмак" Генри Кавилл. Подробнее – в сюжете проекта The City.