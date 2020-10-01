The City: Московский Международный кинофестиваль и "Гнездо"

В четверг, 1 октября, стартует Московский Международный кинофестиваль. Главной площадкой ММКФ станет "Октябрь", фильмы также покажут в кинотеатрах сети "Москино", Центре документального кино, кинозалах Третьяковской галереи, "Иллюзионе".

На экраны вышла драма "Гнездо" с Джудом Лоу в главной роли. Он играет талантливого бизнесмена, который бросает обеспеченную жизнь в США и переезжает в Англию, чтобы стать еще более богатым и успешным. Подробнее – в сюжете проекта The City.