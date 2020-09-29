The City: "Капоне. Лицо со шрамом", Музей романтики и концерт Feduk

Биографическая драма "Капоне. Лицо со шрамом" с Томом Харди выходит на большие экраны 1 октября. Речь пойдет о последних днях жизни знаменитого бандита.

На Никольской улице открылись сразу два модных места, где можно сделать много красивых фотографий. Музей романтики и Like Room удобно расположились в одном здании, только на разных этажах.

В субботу, 3 октября, на крыше Gipsy с акустическим концертом выступит Feduk. Прозвучат все хиты. Подробнее – в сюжете проекта The City.