The City: "Дьявол всегда здесь", "Спасская" и "Идеальный Че"

На Netflix вышел фильм "Дьявол всегда здесь" с участием Роберта Паттинсона. Это экранизация романа Дональда Рэя Поллока про трагическую судьбу людей в послевоенной Америке.

На телеканале "Россия 1" 28 сентября выходит новый сериал "Спасская". Это детективная мелодрама о том, как совместить работу и семью.

А у Александра Цыпкина премьера в "Гоголь-центре". Впервые на "БеспринцЫпных чтениях" писатель изменил формат. Теперь он выступает не с рассказами, а с повестью. Она называется "Идеальный Че". Подробнее – в сюжете проекта The City.