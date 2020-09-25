The City: Fontes Amoris, "Стрельцов" и "Вивариум"

В ММОМА открылась выставка Саши Фроловой Fontes Amoris. Автор выбирает для создания своих произведений латекс, разные виды пластика и полимеров. Важную роль играют яркие цвета, которые изменяют смысл формы, придавая ей дополнительные значения.

Главная премьера недели – фильм об одном из величайших спортсменов XX века футболисте Эдуарде Стрельцове. В 17 лет он уже играл за сборную СССР, а через два года стал Олимпийским чемпионом. На экране легенду сыграл Александр Петров. Кроме того, "Стрельцов" станет фильмом открытия Международного фестиваля спортивного кино, который стартует 8 октября. Сеансы пройдут в кинотеатрах "Иллюзион" и "Эльдар", сети "Москино", Музее спорта и Гостином дворе. Вход свободный.

На онлайн-платформах стал доступен фильм "Вивариум", премьера которого прошла еще в прошлом году в Каннах. Критики назвали кино началом возрождения жанра хоррор.

В российский прокат вышла романтическая сказка "Ундина". Это первый фильм из трилогии режиссера Кристиана Петцольда, где он исследует современность через популярные сказки и мифы.

В МДМ запустили новый мюзикл "День влюбленных" про парочку, которая готовится к свадьбе. Зрители сидят не в зале, а за столиками, как в баре или кафе.

В воскресенье, 27 сентября, в клубе "1930 Moscow" выступит поп-дуэт Rauf & Faik. Это их первый концерт за последние пять месяцев. Подробнее – в сюжете проекта The City.