The City: "Вивариум", Fontes Amoris и концерт Rauf & Faik

На онлайн-платформах стал доступен фильм "Вивариум", премьера которого прошла еще в прошлом году в Каннах. Критики назвали кино началом возрождения жанра хоррор.

В ММОМА открылась выставка Саши Фроловой Fontes Amoris. Автор выбирает для создания своих произведений латекс, разные виды пластика и полимеров. Важную роль играют яркие цвета, которые изменяют смысл формы, придавая ей дополнительные значения.

В воскресенье, 27 сентября, в клубе "1930 Moscow" выступит поп-дуэт Rauf & Faik. Это их первый концерт за последние пять месяцев. Подробнее – в сюжете проекта The City.