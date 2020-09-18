The City: "Думаю, как все закончить", "Третий день" и "Сестра Рэтчед"

На Netflix вышел новый фильм Чарли Кауфмана "Думаю, как все закончить".

На Amediateka стартует показ детективного сериала "Третий день" с Джудом Лоу в главной роли. Премьера первого эпизода уже прошла в кинотеатре "Октябрь".

В пятницу, 18 сентября, на Netflix выходит новый сериал "Сестра Рэтчед". Это предыстория к фильму 1975 года "Пролетая над гнездом кукушки" с Джеком Николсоном и одноименному роману Кена Кизи. Действие приквела происходит за 10 лет до истории из романа Кена Кизи. Создатели решили рассказать, как отзывчивая девушка, которая старается помогать пациентам, превратилась в настоящего монстра.

В Музее русского импрессионизма проходит выставка под названием "Сергей Виноградов. Нарисованная жизнь". В выставку мастера вошли уникальные произведения из частных коллекций и музейных собраний нескольких городов России и стран Прибалтики. Подробнее – в сюжете проекта The City.



