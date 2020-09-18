The City: "Сестра Рэтчед" и "Закрытый сезон"

В пятницу, 18 сентября, на Netflix выходит новый сериал "Сестра Рэтчед". Это предыстория к фильму 1975 года "Пролетая над гнездом кукушки" с Джеком Николсоном и одноименному роману Кена Кизи. Действие приквела происходит за 10 лет до истории из романа Кена Кизи. Создатели решили рассказать, как отзывчивая девушка, которая старается помогать пациентам, превратилась в настоящего монстра.

На следующей неделе на "России 1" стартует "Закрытый сезон". Сериал об эпидемии на Черном море снимался за год до пандемии коронавируса. Подробнее – в сюжете проекта The City.



