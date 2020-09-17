The City: "Думаю, как все закончить", "Семидесятые" и концерт "Касты"

На Netflix вышел новый фильм Чарли Кауфмана "Думаю, как все закончить".

В Новой Третьяковке показывают серию фильмов из цикла "Семидесятые". Журналист Владимир Раевский расскажет, чем была наполнена жизнь москвичей в 70-х.

В пятницу, 18 сентября, группа "Каста" даст концерт на крыше клуба Gipsy. Музыканты исполнят свои лучшие хиты – "Нормально все", "На порядок выше", "Сочиняй мечты" и "Вокруг шум".