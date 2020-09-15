The City: "Третий день", "ГУМ-Авторалли" и "Пожалуйста, дышите!"

На Amediateka стартует показ детективного сериала "Третий день" с Джудом Лоу в главной роли. Премьера первого эпизода уже прошла в кинотеатре "Октябрь".

В Москве прошла традиционная гонка ретромашин эпохи СССР. В этот раз заезд был посвящен 50-летию выпуска первых "Жигулей". На знаменитой классике прокатилась и команда The City.

В Государственном историческом музее проходит выставка в знак поддержки медиков. Она называется "Пожалуйста, дышите!". На снимках представлены лица тех, кто работал в "красной зоне". Также в музее можно посмотреть видеомозаику из портретов медработников. Подробнее – в сюжете проекта The City.



