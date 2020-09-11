The City: "Ассистентка", "Мулан" и "Успеть за две недели"

В кинотеатрах вышел фильм "Ассистентка", ставший открытием фестивалей "Санденс" и Берлинале. "Ассистентка" – это фильм о преступлениях Харви Вайнштейна, но ни одного преступления в кадре не происходит. Самого продюсера не только не показывают, но и не упоминают.

Также на экраны вышел "Мулан". Это ремейк одноименного мультфильма 1998 года. Компания Disney вложила в производство блокбастера 200 миллионов долларов.

Кроме того, в прокат вышел сериал "Успеть за две недели". В главной роли – звезда "Игры Престолов" Мэйси Уильямс. Подробнее – в сюжете проекта The City.