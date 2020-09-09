The City: "Кинозвук", "И никого не стало" и вечер памяти отца Александра Меня

В субботу, 12 сентября, в столице стартует фестиваль музыки в кино. Это уже седьмой сезон мультимедийного шоу "Кинозвук". Симфонический оркестр сыграет знакомые саундтреки из лучших сериалов, кино, видеоигр и даже телепередач.

Театр Олега Табакова открывает сезон премьерой спектакля "И никого не стало". Стоимость билетов составляет от 5 до 12 тысяч рублей.

В Доме музыки 9 сентября в 19:00 пройдет вечер памяти отца Александра Меня, проповедника христианства, историка и публициста, которого убили 30 лет. Подробнее – в сюжете проекта The City.