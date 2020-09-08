The City: "Ассистентка", ретроспектива Федерико Феллини, "Страсти по Фоме"

В четверг, 9 сентября, в кинотеатрах выходит фильм "Ассистентка", ставший открытием фестивалей "Санденс" и Берлинале. "Ассистентка" – это фильм о преступлениях Харви Вайнштейна, но ни одного преступления в кадре не происходит. Самого продюсера не только не показывают, но и не упоминают.
В кинотеатре "Октябрь" весь месяц ждут поклонников Федерико Феллини. Зрители увидят уникальную программу фильмов, которая ранее не была представлена на больших экранах. Все картины представлены в отреставрированных версиях.
В Театре Наций 8 сентября состоится третья премьера сезона – спектакль "Страсти по Фоме" лауреата "Золотой маски" Евгения Марчелли. Подробнее – в сюжете проекта The City.
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