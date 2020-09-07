The City: "Успеть за две недели", концерт Noize MC и фестиваль Art and Science

В прокат выходит сериал "Успеть за две недели". В главной роли – звезда "Игры Престолов" Мэйси Уильямс.

В пятницу, 11 сентября, Noize MC даст концерт на корабле. Выступление состоится в 19:00.

Международный фестиваль Art and Science пройдет в посольстве Германии на Николоямской улице. Дети до 14 лет могут попасть на фестиваль бесплатно. Подробнее – в сюжете проекта The City.