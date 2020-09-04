The City: "Театральный марш", "Биохакеры" и Международная книжная ярмарка

В субботу, 5 сентября, в саду "Эрмитаж" пройдет уличный фестиваль "Театральный марш". Все спектакли "Театрального марша" покажут бесплатно, нужно только зарегистрироваться.

В Центральном выставочном зале "Манеж" открылась 33-я Московская международная книжная ярмарка. В рамках программы пройдут книжные презентации, авторские чтения, дискуссии и круглые столы.

Новый европейский сериал "Биохакеры" выходит на онлайн-платформах. Главные герои пытаются взломать человеческий геном, чтобы на самых ранних стадиях предупреждать многие болезни. Подробнее – в сюжете проекта The City.