The City: "Довод", "Театральный марш" и Московская международная книжная ярмарка

В четверг, 3 сентября, в российский прокат выходит главный фильм года – "Довод" Кристофера Нолана. Главные герои – это супершпионы, которые обладают даром обращать время вспять.

В субботу, 5 сентября, в саду "Эрмитаж" пройдет уличный фестиваль "Театральный марш". Все спектакли "Театрального марша" покажут бесплатно, нужно только зарегистрироваться.

В Центральном выставочном зале "Манеж" открылась 33-я Московская международная книжная ярмарка. В рамках программы пройдут книжные презентации, авторские чтения, дискуссии и круглые столы. Подробнее – в сюжете проекта The City.