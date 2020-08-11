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11 августа 2020, 14:30

Общество

The City: "Грязный Джон", "Пой, танцуй" и выставка Константина Худякова

The City: "Грязный Джон", "Пой, танцуй" и выставка Константина Худякова

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На Netflix вышел второй сезон сериала "Грязный Джон". Все начинается с измены, а заканчивается настоящим ужасом.

В Парке Горького проходит аудиотур "Пой, танцуй" от театра Импресарио. Музыкальное приключение длится час. Маршрут тихой дискотеки начинается у главного входа в парк. На участников надевают наушники, а дальше предполагается не только танцевать, но и подпевать.

Новая выставка открылась в Подземном музее парка Зарядье. На ней представлены работы цифрового художника Константина Худякова. В экспозицию вошли три стерео-лайт-панели: "Ангел прилетел", "Золотая стрекоза" и "Тайная вечеря". Это совершенно непривычные по оптике работы, которые художник создает по собственной технологии. Подробнее – в сюжете проекта The City.

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