The City: "Грейхаунд", "Пиноккио" и "В густом лесу"

На Apple TV+ вышел историческая военная драма "Грейхаунд" с Томом Хэнксом в главной роли. Он же выступил соавтором сценария. В основе фильма лежит роман Сесила Скотта Форестера "Добрый пастырь".

На этой неделе на онлайн-платформах вышел "Пиноккио" Маттео Гарроне. Сюжет фильма приближен к знаменитой сказке Карло Коллоди настолько, насколько это вообще возможно.

В пятницу, 12 июня, на Netflix вышел польский шестисерийный триллер "В густом лесу" по роману "Чаща" Харлана Кобена, одного из лучших в Америке авторов детективов. Об этом – в сюжете проекта The City.