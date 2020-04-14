The City: "Эмма", "Фотобиеннале" и "Капкан"

В цифровой прокат вышла картина "Эмма". Это экранизация романа Джейн Остин про богатую девушку, у которой очень хорошо получается быть свахой. Но сама она замуж не хочет, предпочитая заботиться о своем отце.

В MAMM проходят выставки российских и зарубежных фотографов и видеохудожников в режиме онлайн. Тема "Фотобиеннале" в этом году – "Бег времени". Работы рассказывают, как менялась эстетика фотографии с 30-х годов прошлого века до нашего времени.

Теперь посмотреть онлайн можно спектакль "Капкан" от театра "Ленком". Эта постановка – результат сочинений Владимира Сорокина и сценарных разработок Марка Захарова. Над спектаклем он работал до последних дней, дописывая сценарий в больнице. Об этом – в сюжете проекта The City.