The City: "Русские грузины", "Будущее в прошлом" и EXIT

Первая серия документального фильма "Русские грузины" Леонида Парфенова в прокате уже две недели. За это время история о Багратионе, Шеварнадзе, Данелии и других собрала почти четыре миллиона рублей. Другие коммерческие итоги уикенда подведет главный редактор телеканала "Синема" Иван Кудрявцев.

В здании Музея современного искусства на Гоголевском бульваре выставляют работы Татьяны Назаренко "Будущее в прошлом". В основе экспозиции находится живопись 2000-х и 2010-х годов. Выставка построена как рассказ, начало которого – мастерская Назаренко в Брюсовом переулке.

Там же, на Гоголевском бульваре, идет персональная выставка русско-швейцарского художника Игоря Новикова EXIT. Новиков – авангардный, провокационный художник, а его герои – безликие пиктограммы. Специально для выставки сделана инсталляция "Русский лес" с множеством символов русской истории. Подробнее – в сюжете проекта The City.