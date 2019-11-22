The City: Crystal, "Аллея влюбленных" и "Цвети или погибни"

Несмотря на то что снега еще нет, настроение уже зимнее: отправляйтесь на новое шоу Cirque du Soleil Оно называется Crystal, и это первое ледовое представление канадского цирка. Режиссер шоу Кристал Себастьян Солдевилья ставил и церемонию открытия Олимпийских игр в Сочи.

В пятницу, 22 ноября, в Москве открываются сразу два больших катка. Первый – в Парке Горького, в этом сезоне там новый космический дизайн. В качестве альтернативы – самый большой в Европе каток с искусственным покрытием на ВДНХ. Там сделали три зоны, самая романтичная "Аллея влюбленных" у фонтана "Каменный цветок".

Концерт T-Fest пройдет в столице. На своем большом сольном концерте репер представит свой четвертый сольный альбом "Цвети или погибни", который состоит из 22 треков. Подробнее – в сюжете проекта The City.