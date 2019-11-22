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Культура

22 ноября 2019, 20:00

The City: "Аллея влюбленных", "Цвети или погибни" и "Давай разведемся"

город культура досуг видео Кристина Курума

В пятницу, 22 ноября, в Москве открываются сразу два больших катка. Первый – в Парке Горького, в этом сезоне там новый космический дизайн. В качестве альтернативы – самый большой в Европе каток с искусственным покрытием на ВДНХ. Там сделали три зоны, самая романтичная "Аллея влюбленных" у фонтана "Каменный цветок".

Концерт T-Fest пройдет в столице. На своем большом сольном концерте репер представит свой четвертый сольный альбом "Цвети или погибни", который состоит из 22 треков.

На экраны вышел фильм, который уже называют самой смешной комедией года. "Давай разведемся" – это полнометражный дебют режиссера Анны Пармас. Главную роль играет Анна Михалкова. Ее героиня содержит семью, выплачивает ипотеку. И случайно узнает, что безработный муж закрутил роман на стороне. Любовницей оказалась молодая и красивая фитнес-тренер. Подробнее – в сюжете проекта The City.

Программа: The City

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