"The City": концерт Томаса Андерса, премьера "Ленин. Неизбежность" и выставка в Artplay

Томас Андерс приехал в Москву с эпичным концертом. После ухода из группы, он записал несколько сольных альбомов в сотрудничестве с известными продюсерами. В столице Андерс исполнит как сольные песни, так знаковые хиты дуэта Modern Talking. За 30 лет артист побывал в Москве более 80 раз.
Кинопремьера недели, которая точно не останется незамеченной. В прокат выходит историческая драма Владимира Хотиненко "Ленин. Неизбежность". В роли вождя мирового пролетариата Евгений Миронов. Действие происходит в 15-17 годах XX века. Бизнесмен Александр Парвус заключает договор с правительством Германской империи: ему дают деньги на переворот, а он должен найти того, кто этот переворот возглавит. Вот тут и появляется Ленин.
В Центре Artplay предлагают отправиться в космос. Причем без скафандра, ракеты и даже без специальной подготовки. Речь идет о новой выставке Mystic Universe. Она впервые заработала в столице. Стены, пол и потолок экспозиции оживают. Повсюду объемные движущиеся декорации, кислотные голограммы и зеркальные лабиринты. Фишка выставки – воссозданные элементы древнейшего храма Ангкор-Ват в Камбодже. Некоторые инсталляции предлагают смотреть в VR-очках для эффекта полного погружения. Подробнее – в сюжете проекта The City.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: