"The City": концерт Томаса Андерса, премьера "Ленин. Неизбежность" и выставка в Artplay

Томас Андерс приехал в Москву с эпичным концертом. После ухода из группы, он записал несколько сольных альбомов в сотрудничестве с известными продюсерами. В столице Андерс исполнит как сольные песни, так знаковые хиты дуэта Modern Talking. За 30 лет артист побывал в Москве более 80 раз.

Кинопремьера недели, которая точно не останется незамеченной. В прокат выходит историческая драма Владимира Хотиненко "Ленин. Неизбежность". В роли вождя мирового пролетариата Евгений Миронов. Действие происходит в 15-17 годах XX века. Бизнесмен Александр Парвус заключает договор с правительством Германской империи: ему дают деньги на переворот, а он должен найти того, кто этот переворот возглавит. Вот тут и появляется Ленин.

В Центре Artplay предлагают отправиться в космос. Причем без скафандра, ракеты и даже без специальной подготовки. Речь идет о новой выставке Mystic Universe. Она впервые заработала в столице. Стены, пол и потолок экспозиции оживают. Повсюду объемные движущиеся декорации, кислотные голограммы и зеркальные лабиринты. Фишка выставки – воссозданные элементы древнейшего храма Ангкор-Ват в Камбодже. Некоторые инсталляции предлагают смотреть в VR-очках для эффекта полного погружения. Подробнее – в сюжете проекта The City.