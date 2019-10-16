"The City": На экраны выходит продолжение "Малефисенты"

Анджелина Джоли снова надела рога и сделала острые, как бритва, скулы. На экраны выходит продолжение "Малефисенты".

В начале новой части темная фея ушла на покой, наслаждается жизнью и летает по утрам над лесами. До тех пор, пока ее крестная дочь Аврора не решает выйти замуж за принца.

Новость для Малефисенты, мягко говоря, не очень. Но когда Аврора уговаривает мать познакомиться с родителями жениха, становится еще хуже. Встреча проходит неудачно.



Исполнительница роли королевы Ингрид (звезда Голливуда Мишель Пфайффер) на премьере в Москве призналась, что в детстве сказки не читала совсем, поэтому компенсирует теперь, сыграв роль главной злодейки.

Противостояние королевы с Малефисентой получилось настолько эпичным, что в СМИ начали писать, что якобы сами актрисы друг друга тоже недолюбливают. Пфайффер это категорически опровергла.

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