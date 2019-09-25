"The City": новый альбом Канье Уэста, "С любовью, Антоша" и рок-хиты в Англиканском соборе

27 сентября состоится релиз нового альбома Канье Уэста Jesus is King. Жена рэпера Ким Кардашьян уже засветила в своей ленте трек-лист, в котором есть названия Baptized, Wake the dead и Sweet Jesus. А в столичном клубе Iсon пройдет выступление Басты. Он исполнит не только свои хиты, но и новые песни.

В прокат выходит документальный фильм "С любовью, Антоша". Он рассказывает об американском актере русского происхождения Антоне Ельчине, который погиб в результате несчастного случая три года назад. Его родные, друзья и коллеги по цеху собрали подробный портрет актера.

26 сентября в Концертном зале "Зарядье" прозвучит классическая музыка. Легендарный дирижер сэр Джон Элиот Гардинер привезет в Москву Хор Монтеверди и ансамбль "Английские барочные солисты". На концерте сыграют Кариссими, Скарлатти и Клаудио Монтеверди.



В Англиканском соборе Святого Андрея оркестр City Pipes сыграет на шотландских волынках лучшие рок-хиты всех времен. Среди них – песни The Beatles, Pink Floyd, Deep Purple и многих других. Музыканты выступают в национальных шотландских юбках.

В Студии театрального искусства покажут спектакль "Три сестры". В 2019 году постановка получила четыре номинации на "Золотую маску". Режиссер Сергей Женовач внес несколько авторских находок в традиционную постановку. Подробнее – в сюжете проекта The City.