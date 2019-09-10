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10 сентября 2019, 15:00

Культура

"The City": "Человек года" GQ, "Щегол" и "Сорокин трип"

"The City": "Человек года" GQ, "Щегол" и "Сорокин трип"

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Главное светское событие недели – премия GQ "Человек года". Ее вручают в Московской консерватории. Каждый год журнал выбирает лучших рестораторов, бизнесменов, актеров, писателей. Всего 10 категорий. Среди номинантов на звание лучшего режиссера – Жора Крыжовников, Кантемир Балагов и Кирилл Серебренников, а на лучшего актера – Евгений Цыганов, Павел Деревянко и Алексей Серебряков.

В прокат выходит драма "Щегол" по одноименной книге Донны Тартт. Главный герой – маленький мальчик, потерявший во время теракта мать. Взрыв произошел в музее, в руках ребенка загадочным образом оказывается картина XVII века.

Также на этой неделе зрители увидят первый документальный фильм о писателе Владимире Сорокине "Сорокин трип". Авторы фильма – журналисты Антон Желнов и Юрий Сапрыкин. Они провели с Сорокиным несколько недель. Съемки проходили в Берлине и Москве. Писатель известен своей скрытностью и небольшой любовью давать интервью. Однако в фильме он предельно откровенно рассказывает о своей жизни. Подробнее – в сюжете проекта The City.
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