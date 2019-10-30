"Вечер": московские дороги признали лучшими в России

Росстат опубликовал данные о соответствии российских дорог нормативным требованиям. В столице качественных трасс оказалось больше всего.

Также хорошие дороги находятся в Ханты-Мансийском автономном округе, Ставропольском крае, Красноярском крае и Ингушетии.

В Мосгордуме сегодня рассмотрели столичный бюджет на 2020 и последующие 2 года. Заседание длилось более 10 часов. Самая крупная статья расходов – это развитие транспортной системы. В 2020 году на это направят 25% бюджета.

Довольны ли москвичи нынешним состоянием столичных дорог? В гостях программы "Вечер" – доцент профессор Юрий Васильев и депутат Мосгордумы Дарья Беседина.