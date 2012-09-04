В Москве 8 сентября состоится бой за титул чемпиона мира

Два известнейших боксера - украинец Виталий Кличко и Мануэль Чарр из Германии - прибыли в Москву. Бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе пройдет 8 сентября в спорткомплексе "Олимпийский".

4 сентября оба спортсмена проведут совместную пресс-конференцию, а 5 сентября - открытую тренировку, которая пройдет в парке "Красная пресня". 7 сентября в "Олимпийском" состоится церемония взвешивания Кличко и Чарра.

По информации организаторов, шоу 8 сентября, на котором ждут около 30 тысяч зрителей, будет вести самый известный спортивный конферансье в мире Майкл Баффер.