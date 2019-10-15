"Вечер": готовятся казнить

Убийство девочки в Саратове вызвало общественный резонанс и дискуссию о возвращении высшей меры наказания. Так, в Госдуму собираются внести законопроект о частичной отмене моратория на смертную казнь.

Ранее опрос на тему возвращения казни для "убийц детей и педофилов" появился на официальной странице парламента в соцсетях. Большая часть пользователей проголосовала за возвращение высшей меры наказания.

Насколько адекватны такие дискуссии в современном обществе? Нужно ли спрашивать мнения большинства по таким серьезным вопросам? Как поступать с теми, кто не хочет исправляться? Об этом – в программе "Вечер".



