"Вечер": в России стартовал осенний призыв в армию

1 октября начался осенний призыв в армию. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Призыв продлится до 31 декабря, он коснется молодых людей от 18 до 27 лет. Всего в армию планируют отправить 132 тысячи человек.

Кроме того, в сентябре вступили в силу некоторые поправки, касающиеся срочной службы. Так, те, кому положена отсрочка от службы, могут добровольно от нее отказаться и пойти в армию.

Министр обороны Сергей Шойгу в интервью изданию "Московский комсомолец" ответил на вопрос, возможна ли в ближайшем будущем отмена призыва. Он заявил: "В принципе, это возможно. Но не считаю такое решение правильным. Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае".

О своем опыте службы в армии в программе "Вечер" расскажет актер, певец и шоумен Сергей Глушко, более известный под псевдонимом "Тарзан".