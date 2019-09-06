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06 сентября 2019, 21:45

Общество

"Вечер": ограничение продажи крепкого алкоголя

"Вечер": ограничение продажи крепкого алкоголя

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В России продолжаются дискуссии о вопросе возможности покупки алкоголя, начиная с 21 года. Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что законопроект, повышающий возраст продажи крепких напитков, готов и может быть принят до конца года.

В Минфине уже сообщили, что не поддерживают новый закон. Мнения разделились и на уровне законодателей, и среди простых людей.

Нужно ли запретить продажу крепкого алкоголя до 21 года? В гостях у программы "Вечер" главный редактор портала Alcohole.ru Михаил Смирнов.

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