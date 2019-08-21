"Вечер": как прошел год в СИЗО у сестер Хачатурян

Сотрудники Следственного комитета РФ вручили адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении их отца. По словам адвокатов, следствием доказаны факты морального и сексуального насилия над девушками. При этом причина отказа формальна – в связи со смертью подозреваемого.

Защитники сестер надеются, что уголовное преследование будет прекращено. Дело вывело на острие общественного обсуждения необходимость принятия закона о домашнем насилии. Как прошел у сестер этот год в СИЗО? Домашнее насилие – это проблема семьи или государства? Об этом – в программе "Вечер".