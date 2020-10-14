"Городской стандарт": молоко

Молоко – очень полезно, говорят одни, это пустышка – уверяют другие. Продукты с лактозой – небезопасны, отмечают третьи.

Кому можно, а кому нельзя пить молоко? И как выбрать качественный продукт? Об этом – в программе "Городской стандарт".