"Городской стандарт": сливочное масло ТМ "Купавушка"

Сливочное масло идеально подходит для перекуса, а некоторые москвичи делают его обязательным элементом завтрака. Но нередко этот популярный продукт приносит разочарование.

Недобросовестные производители регулярно его подделывают. Об этом – в программе "Городской стандарт".