"Познавательный фильм": жизнь в правильном свете

Освещение на рабочем месте, в спальне, в транспорте – каким оно должно быть? Какие стандарты освещения бывают, и кто за ними следит ? Почему лампочки не похожи друг на друга? Как и кто производит их в Москве, а также какие советы помогут правильно выбрать мощность и цвет лампы? Как неправильный свет портит зрение, и как научиться жить в "правильном свете"?. О том, каким было освещение в Москве и как оно менялось, смотрите в программе "Познавательный фильм".