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Новости

22 октября 2017, 03:00

Общество

"Познавательный фильм": жизнь в правильном свете

"Познавательный фильм": жизнь в правильном свете

"Доверяй,но проверяй": молочные сосиски

"Интервью": Кирилл Родин – об изменениях в опросах ВЦИОМ за 7 лет

Деревья высадили в лесу рядом с поселением Краснопахорское в ТиНАО

Зоологи рассказали о семье усыпленного в США амурского тигра Мартина

"Раскрывая тайны дня": убийство Джона Кеннеди

Правила кругового движения на дорогах изменились

Почти 20 процентов месячной нормы осадков выпадут в столице завтра

Причиной пожара в "Синдике" назвали поджог

"Песня с историей": "Позови меня"

Освещение на рабочем месте, в спальне, в транспорте – каким оно должно быть? Какие стандарты освещения бывают, и кто за ними следит ? Почему лампочки не похожи друг на друга? Как и кто производит их в Москве, а также какие советы помогут правильно выбрать мощность и цвет лампы? Как неправильный свет портит зрение, и как научиться жить в "правильном свете"?. О том, каким было освещение в Москве и как оно менялось, смотрите в программе "Познавательный фильм".
Программа: Познавательный фильм
видео общество медицина
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