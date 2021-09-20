"Спорная территория": "точка кипения"

Больше полусотни коммунальных аварий за полгода – такими темпами, по словам специалистов, многоэтажка на Сиреневом бульваре установит антирекорд по прорывам стояков. Жильцы не успевают просушивать свои квартиры, как их снова заливает, при этом не просто водой, а кипятком.

Коммунальщики списывают все на некачественный материал труб. Но отговоркам сотрудников местные жители не верят. Они считают, что их репутация уже изрядно подмочена. Когда коммуникации заменят, и стоит ли жителям дома опасаться новых аварий? Об этом – в программе "Спорная территория".