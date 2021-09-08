"Спорная территория": "медвежья услуга"

В одном из столичных ресторанов на востоке Москвы живет медведь. Он уже много лет содержится в вольере на территории заведения. Зоозащитники считают, что владельцы незаконно держат зверя в клетке, которая, кстати, слишком мала для него.

Косолапый служит бесплатным развлечением для гостей и якобы питается объедками со столов. В свою очередь хозяйка медведя уверяет, она спасла его от браконьеров. И он уже 19 лет живет под ее опекой. Так что же это, милосердие или корысть? Об этом – в программе "Спорная территория".