"Спорная территория": "борьба за парковку"

"Аврора" потерпела крушение. На парковке с таким названием во дворе одного из домов на Балаклавском проспекте снесли ограждение и будку охраны. Арендаторы возмутились, мол, кто открыл стоянку для всех? Многие автомобилисты якобы выкупили машиноместа и отдали за это приличную сумму.

Но, как выяснилось, паркинг никогда и не был частной собственностью. Его организовал Союз автомобилистов Москвы, но оформить документы на спорную территорию им так и не удалось. На каком основании они продавали и сдавали в аренду парковочные места? Об этом – в программе "Спорная территория".