"Спорная территория": "довели до разрухи"

Трещины в стенах и разваливающиеся перекрытия – в таких условиях живут хозяева квартир в доме по Большому Коптевскому проезду. Со слов местных жителей, пятиэтажка покосилась, и находиться там небезопасно. Так, в двушке одной из жительниц коммунальщики поставили огромные подпорки, чтобы не рухнул потолок.

При этом сотрудники управляющей компании заявляют, что дом не в аварийном состоянии. Проводилось ли обследование дома и какое заключение вынесла экспертиза? Об этом – в программе "Спорная территория".