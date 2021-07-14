"Спорная территория": "ремонт на всю голову"

В многоэтажке на Севастопольском проспекте сразу несколько квартир залило дождем. Со слов местных, виной всему строители, которые недавно начали капитальный ремонт крыши.

Якобы они разобрали часть кровли, а когда началась гроза, бросили работы. В свою очередь представители компании-подрядчика заявляют, что на крыше они уложили временную защиту. А вода проникла из других дыр, якобы все покрытие уже до этого было как решето. Когда закончится ремонт и стоит ли жильцам следить за прогнозом погоды? Об этом – в программе "Спорная территория".