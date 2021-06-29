"Спорная территория": "сгорела крыша"

Для Даниила Терентьева, как и для его соседей по этажу, уже два месяца каждый дождь потоп в квартире. Всему виной сильный пожар, который почти полностью уничтожил чердак дома, а заодно и кровлю.

Теперь пострадавшие обивают пороги УК, чтобы добиться ремонта, но в "Жилищнике района Замоскворечье" ссылаются то на затянувшееся следствие, то на отсутствие подрядчиков и средств. Возмущению жителей нет предела. Они уверены, что в самом пожаре виновны коммунальщики и за состояние дома сейчас отвечать должны именно они. Об этом – в программе "Спорная территория".